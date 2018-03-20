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الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:37 م
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تحرير 20 قضية تموينية مخالفة بالمنيا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:06 م
تحرير 20 قضية تموينية مخالفة بالمنيا حملة تموينية -أرشيفية





المنيا – حسن عبد الغفار
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نظمت مديرية التموين بالمنيا، اليوم، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية والمطاعم والبدالين التموينيين، بهدف ضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على الأسواق.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا فى بيان له،إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد  20محضر تمويني مخالف، ففي مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية والغير غذائية تم تحرير عدد 4محاضر مخالفه حيث جاءت المخالفات ما بين البيع أزيد من السعر الرسمي مخالفاً بذلك للقرارات والقوانين التموينية، كما تم تحرير محضر لورود عينة أرز غير مطابقة للمواصفات.

وفي مجال مراقبة ومتابعة البدالين التموينيين، تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية،وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير عدد 14 محضر مخالف تنوعت مابين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بميزان حساس وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطن وإنتاج خبز ناقص الوزن وتوقف عن الإنتاج بدون عذر ووجود ماكينة الصرف خارج المخبز.

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم .

 
 

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"تموين المنيا" تحرر 27 قضية تموينية بالتعاون مع الصحة والطب البيطرى

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