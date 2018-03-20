تجهيز 4500 أسطوانة بوتاجاز لنقلها لأهالى العريش والشيخ زويد







شمال سيناء - محمد حسين

انتهت محطة تعبئة غاز الطهى، بشمال سيناء الكائنة فى مدينة بئر العبد، من تعبئة 4500 أسطوانة بوتاجاز لأهالى رفح والشيخ زويد والعريش.

وقال محمد عيد اللواء مساعد رئيس مجلس مركز ومدينة بئر العبد، فى بيان له، إن العمل قائم حاليا على تعبئة الغاز بمحطة بئر العبد لأهالى مدينة العريش والشيخ زويد، ويستمر العمل مباشرًا للغد لحين الانتهاء من تعبئة 4500 أسطوانة.