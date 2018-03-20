تجديد حبس 4 من أعضاء الألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا

تجديد حبس 4 من أعضاء الألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى وموناناالثلاثاء، 20 مارس 2018 07:28 م
محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 4 متهمين بألتراس أهلاوى، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة.
والمتهمون المحبوسون كل من أحمد زهرة، وسامح كيمو، وعاطف أحمد، وأحمد خالد.
ووجهت النيابة إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة.
وتوجه عدد من أعضاء الرابطة إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسي المدرجات.
وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.
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