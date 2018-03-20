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الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:53 م
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تجديد حبس عصابة سرقة "شنط السيدات" بحلوان 15 يوما

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:51 م
تجديد حبس عصابة سرقة "شنط السيدات" بحلوان 15 يوما محكمة - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، استمرار حبس تشكيل عصابى لسرقة شنط السيدات بأسلوب الخطف، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
 
كشفت التحقيقات أن شابين "م.م"، "م.ز"، وفتاة تدعى "ص.س"، سرقوا حقيبة يد سيدة تدعى "ن.ٱ"، مريضة قلب، فقامت بالاستغاثة، فلاحقهم  الأهالى واصطحبوهم لقسم شرطة حلوان؛ وحرر محضر برقم 7540 لسنة 2018، وبعرضهم على النيابة العامة امرت بحبسهم 4 أيام وجددها قاضي المعارضات 15 يوما.
 
 

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