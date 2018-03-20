تجديد حبس عصابة سرقة "شنط السيدات" بحلوان 15 يوما

محكمة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، استمرار حبس تشكيل عصابى لسرقة شنط السيدات بأسلوب الخطف، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
كشفت التحقيقات أن شابين "م.م"، "م.ز"، وفتاة تدعى "ص.س"، سرقوا حقيبة يد سيدة تدعى "ن.ٱ"، مريضة قلب، فقامت بالاستغاثة، فلاحقهم الأهالى واصطحبوهم لقسم شرطة حلوان؛ وحرر محضر برقم 7540 لسنة 2018، وبعرضهم على النيابة العامة امرت بحبسهم 4 أيام وجددها قاضي المعارضات 15 يوما.
إضافة تعليق
"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم
"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة