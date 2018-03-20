تجديد حبس عصابة "ارجع يا محمد أبوك لقى آثار" بمدينة نصر







كتب كريم صبحى

قرر المستشار أشرف عاصم قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عصابة النصب بالآثار "ارجع يا محمد أبوك لقى تماثيل" 15 يوما على ذمة التحقيق.

واستمعت النيابة لأحد الضحايا الذى أكد أنه تعرض لعملية نصب على يد العصابة، عندما أوهموه بوجود آثار أسفل منزله، وأحضروا له شخصا ادعوا أنه مغربى، وقام بعمل دجل وشعوذة، وأوهمه بوجود آثار فى منزله، وطلبت منه العصابة أموالا للإنفاق على عملية الحفر واستولوا على أمواله وفروا هاربين.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين "منصف.ا" و"باسم.م" و"سعد.ج" و"حسن.ت" وراء الرسائل التى يتلقاها المواطنين "ارجع يا محمد أبوك لقى تماثيل وآثار تحت البيت وعايزين حد أمين يصرفهم"، حيث ضبط بحوزتهم صور لتماثيل ودولارات كانوا فى طريقهم للنصب بها على أحد الضحايا الذين أوهموه عن طريق رسالة على هاتفه بوجود آثار، وطلبوا منه أموالا حتى يحفروا أسفل المنزل.

كما تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين تقاسموا الأدوار فيما بينهم، فمنهم من كان يقوم بدور الشيخ المغربى الذى يؤكد وجود آثار فى البيت وآخر يتقمص دور خبير آثار، ويؤكد أن التماثيل الموجودة أسفل البيت أصلية.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يوهمون الضحية بوجود المشترى الجاهز للآثار عن طريق عرض دولارات داخل كرتونة على الضحية حتى يصدقهم.

وتبين من التحريات أن المتهمين نجحوا فى النصب على عشرات المواطنين من خلال الإيقاع بالضحية وعقب مقابلته تتم سرقته من خلال أحد أفراد العصابة الذى يتقمص دور ضابط شرطة يحضر للقبض عليه بتهمة الاتجار فى الآثار ما يضطر الضحية للهرب.

البداية أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع عباس العقاد، حيث شاهد النقيب مصطفى الشاذلى ضابط المباحث سيارة تقف على أحد جانبى الطريق وبفحص المتهمين تبين أنهم أخطر تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بزعم تجارة الآثار والاستيلاء على أموالهم، فتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.