تجديد حبس عامل التحويلة بحادث تصادم قطارى خط المناشى بالبحيرة

تجديد حبس عامل التحويلة بحادث تصادم قطارى خط المناشى بالبحيرةالثلاثاء، 20 مارس 2018 03:15 م
حبس - أرشيفية
البحيرة ــ جمال أبو الفضل ـ ناصر جودة
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قرر المستشار حسين عدلي رئيس محكمة جنح كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قبل قليل، تجديد حبس عامل التحويلة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، في حادث تصادم قطارين، بخط المناشى، مما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 39 آخرين.
وكان فريق من النيابة العامة بكوم حمادة بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس النيابة والمستشار انس الصاوى مدير نيابة كوم حمادة وإشراف المستشار أحمد حامد المحامى العام الأول لنيابات جنوب دمنهور، قد سلم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أجهزة ATC لتفريغ الصندوقين الأسودين لقطارى الركاب والبضائع بخط المناشى عقب أداء اليمين القانونية.
وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة خماسية من أعضاء الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وأساتذة من كلية الهندسة قسم النقل لمعاينة أثار حادث تصادم قطارى خط المناشى، وفحص أجهزة ATC وتفريغ الصندوقين الأسودين لبيان أسبابه.
كما قرر فريق النيابة العامة طلب مدير التشغيل بهيئة السكة الحديد لمنطقة غرب الدلتا والمراقب الفنى للسكة الحديد ونائب الحركة وتحديد الاختصاص المكانى لكل منهما، وطلب تحريات مباحث النقل والمواصلات حول ملابسات الواقعة لكشف أسباب حادث التصادم.
ويشار إلى أن النيابة العامة بكوم حمادة، قررت إخلاء سبيل سائق ومساعد قطار البضائع رقم 678 بخط المناشى.
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