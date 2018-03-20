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تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى" لـ 26 يونيه

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:20 م
تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى" لـ 26 يونيه المستشار شبيب الضمرانى





كتب إيهاب المهندس
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار  شبيب الضمرانى، اليوم الأربعاء،  محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هروب، في جلسة محاكمتهم فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ"خلية تفجيرأبراج الضغط العالي"، لـ 26 يونيه لمرافعة الدفاع.

 كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

 


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