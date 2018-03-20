تأجيل محاكمة المتهمين فى حادث "قطارى خورشيد" بالإسكندرية لـ17 إبريل







الإسكندرية ـأسماء على بدر

قررت محكمة جنح الرمل ثان الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عاكف، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 6 متهمين بقضية حادث قطارى خورشيد بالإسكندرية، إلى جلسة 17 إبريل المقبل.

كانت هيئة دفاع مصابى حادث قطارى الإسكندرية، قد طالبت بضم متهمين جدد فى القضية، وهم وزير النقل والمواصلات ورئيس هيئة السكة الحديد.



كانت النيابة العامة اتهمت "ع . ح .ع"، قائد القطار رقم 13، و "م . ج . خ"، ملاحظ بلوك أبيس، و "هـ . ع . م"، مساعد قائد قطار 571، و"ف . ع . ف"، قائد القطار رقم 571، و "ع . م . ع"، رئيس القطار رقم 571، و "م . م . خ"، ناظر محطة، بالتسبب عن طريق الخطأ فى موت 41 راكبا، وإصابة 132 آخرين. وقع حادث تصادم قطاري الإسكندرية في أغسطس الماضى، حيث أسفر عن وفاة 41 شخصا بينهم 5 سيدات و11 طفلا أثناء استقلالهم القطار، وإصابة أكثر من 132 آخرين من بينهم 40 سيدة و8 أطفال.



كان القطار رقم 571 القادم من بورسعيد متوقفا بالخط الطولى بطريق خورشيد بالإسكندرية، بسبب عطل فنى، وتصادم من الخلف القطار رقم 13 القادم من القاهرة واصطدم به بقوة ما أسفر عن انقلابه على شريط السكة الحديد، وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتشكيل لجنة سباعية للاستماع لأقوال شهود العيان والمصابين بشأن الواقعة.