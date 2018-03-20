بوينج تفتح أول مكتب دائم لها فى الكويت العام الجارى

بوينج تفتح أول مكتب دائم لها فى الكويت العام الجارىالثلاثاء، 20 مارس 2018 11:28 ص
طائرة بوينج -أرشيفية
رويترز
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قال مسؤول فى بوينج اليوم الثلاثاء إن شركة صناعة الطائرات الأمريكية تعتزم فتح أول مكتب لها فى الكويت هذا العام ،كان تيموثى كيتينج نائب الرئيس التنفيذى للعمليات الحكومية بالشركة يتحدث خلال جلسة بملتقى الكويت للاستثمار.
وتعكف الخطوط الجوية الكويتية منذ نحو خمس سنوات على تحديث أسطول طائراتها، وفى نوفمبر تشرين الثانى الماضى أعلنت ألافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات ممارسة خيارات لشراء 20 طائرة بوينج 737 ماكس فى طلبية تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار وفقا لقائمة الأسعار المعلنة.
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