video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بوينج تفتح أول مكتب دائم لها فى الكويت العام الجارى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:28 ص
بوينج تفتح أول مكتب دائم لها فى الكويت العام الجارى طائرة بوينج -أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤول فى بوينج اليوم الثلاثاء إن شركة صناعة الطائرات الأمريكية تعتزم فتح أول مكتب لها فى الكويت هذا العام ،كان تيموثى كيتينج نائب الرئيس التنفيذى للعمليات الحكومية بالشركة يتحدث خلال جلسة بملتقى الكويت للاستثمار.

وتعكف الخطوط الجوية الكويتية منذ نحو خمس سنوات على تحديث أسطول طائراتها، وفى نوفمبر تشرين الثانى الماضى أعلنت ألافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات ممارسة خيارات لشراء 20 طائرة بوينج 737 ماكس فى طلبية تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار وفقا لقائمة الأسعار المعلنة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ثلاث مشكلات خطيرة تواجه لقاء "ترامب – كيم" المرتقب.. "فورين بوليسى": لقاء غير مرحب به أخلاقيا لقميعة بوينج يانج.. ترامب وقع فى فخ كوريا الشمالية.. وكيم جونج سيخرج منتصرا من لقائه مع دونالد وسيقلب الطاولة عليه

بوينج تعلن الحصول على موافقة ترامب لتصنيع الطائرات الرئاسية

الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينج 777 من أسطولها بعد خفض رحلات أمريكا

إيرباص تتقدم على بوينج فى عدد الطلبيات عام 2017

فيديو.. بوينج تطلق طائرة بدون طيار عملاقة يمكنها حمل اثنين من الفيلة

اخبار عربيه

الكويت

الطيران الكويتى

بوينج

طائرات بوينج




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة