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بنك مصر يمد ساعات العمل حتى السابعة بـ 75 فرعا للسداد الإلكترونى للضرائب

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:58 م
بنك مصر يمد ساعات العمل حتى السابعة بـ 75 فرعا للسداد الإلكترونى للضرائب بنك مصر





كتب - أحمد يعقوب
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قرر بنك مصر مد ساعات العمل بـ 75 فرعًا حتى السابعة مساءً، وذلك لتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب للعملاء ولمأموريات الضرائب المختلفة خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2018 إلى يوم الخميس الموافق 29/3/2018، و الفترة من يوم الإثنين الموافق 23/4/2018 حتى يوم الاثنين الموافق 30/4/2018، وذلك ماعدا الاجازات الرسمية بين المواعيد المقررة.

 

وبحسب بيان عن البنك، يمكن التعامل من خلال 26 فرع من فروع بنك مصر من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة الموافق 23/3/2018 و يوم السبت الموافق 24/3/2018 و يوم الجمعة الموافق 30/3/2018 و يوم السبت الموافق 31/3/2018 و يوم الجمعة الموافق 27/4/2018 و يوم السبت الموافق 28/4/2018 لتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب للعملاء ولمأموريات الضرائب المختلفة.

ووأضاف البيان أن بنك مصر يتيح  خدمة سداد الضرائب إلكترونيًا من خلال شبكة من الفروع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع المسؤولين عن السداد الإلكترونى لمدفوعات الحكومة والهيئات الحكومية بوزارة المالية.

وتابع البيان " تتمثل المزايا التى تمنحها خدمة سداد الضرائب للأفراد والمؤسسات فى تجنيب العميل مخاطر نقل الاموال وتبسيط عملية السداد، عن طريق السداد المباشر لحساب العميل، مع إعطاء العميل مستندا يفيد قيامه بالسداد، ويمكن للعميل السداد بوسائل مختلفة (نقدا أو خصما من الحساب الجاري)، فضلا عن إتاحة الخدمة للعملاء وغير العملاء، وتواجد عدد كبير من منافذ السداد".

واشار البيان إلى أن الخدمة تتميز بتوفير عنصرى الأمان والسرعة للعميل، وذلك لعدم تقيده بالسداد داخل المأمورية المسجل بها، وعدم الالتزام بالتوزيع الجغرافى فى إطار التيسير على الممولين وتحقيق اللامركزية فى تحصيل الضرائب، وعدم المخاطرة فى حمل الأموال للسداد.

 

واضاف البيان أنه بالنسبة لخدمة سداد الرسوم الجمركية فيعد بنك مصر أول بنك فى مصر يتيح السداد الإلكترونى للجمارك سواء للأفراد أو الهيئات الحكومية منذ ديسمبر 2005، حيث تمكن هذه الخدمة العميل من الاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة عليه أو على مؤسسته وسدادها من خلال فروع البنك التى تقدم هذه الخدمة، حيث يتم التأثير الفورى على بيانات العميل بما يفيد السداد.

واختتم البيان أن كل ذلك فى إطار حرص بنك مصر على تقديم كل ما هو جديد من الخدمات الالكترونية الحديثة للعملاء وغيرها من الخدمات والمنتجات المصرفية وذلك لتلبية احتياجات عملائه.

 


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