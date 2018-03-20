بنك القاهرة: أصدرنا 7500 شهادة "أمان المصريين" بـ10 ملايين جنيه

بنك القاهرة: أصدرنا 7500 شهادة "أمان المصريين" بـ10 ملايين جنيهالثلاثاء، 20 مارس 2018 12:38 م
طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
كتب – أحمد يعقوب
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قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 10 ملايين جنيه، منذ بدء طرحها فى 4 مارس 2018، وحتى الآن.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إصدار 7500 ألف شهادة أمان، مؤكدًا أن حالة الإقبال متزايدة على شراء الشهادة ببنك القاهرة مع زيادة الوعى التدريجى بالشهادة.
جدير بالذكر، أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.
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