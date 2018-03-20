بكين تدعو واشنطن للتعامل مع مسائل التجارة "بعقلانية"الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:37 ص
رئيس الوزراء الصينى لى كيتشيانج
(أ ف ب)
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دعا رئيس الوزراء الصينى لى كيتشيانج الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى التعامل مع مسائل التجارة "بعقلانية" وليس "تحت تأثير العاطفة"، وذلك فى الوقت الذى يبحث فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى إمكان فرض إجراءات عقابية بحق بكين.
وقال لى خلال مؤتمر صحفى عقب انتهاء الجلسة السنوية العامة لمجلس النواب "نأمل أن يتمكن الطرفان من الحفاظ على العقلانية وعدم التصرف تحت تأثير العاطفة، وتجنب حرب تجارية"، وتعهد رئيس الوزراء الصينى من جهة ثانية توفير "حماية صارمة للملكية الفكرية للشركات الأمريكية".
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