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الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:03 م
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بريطانيا تحقق فى تقارير عن تحطم طائرة عسكرية بقاعدة بويلز

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:12 م
بريطانيا تحقق فى تقارير عن تحطم طائرة عسكرية بقاعدة بويلز الشرطة البريطانية - أرشيفية





(رويترز)
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قالت القوات الجوية الملكية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تحقق فى تقارير عن أن طائرة من طراز هوك تحطمت فى قاعدة فى ويلز.

وقالت القوات على تويتر علمنا اليوم بحادث فى قاعدة فالى الجوية ويتعلق بطائرة هوك. نحقق فى الحادث. وذكرت وزارة الدفاع والشرطة المحلية أيضا أنهما تحققان فى الأمر.

 


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