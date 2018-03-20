بريطانيا تحقق فى تقارير عن تحطم طائرة عسكرية بقاعدة بويلز







(رويترز)

قالت القوات الجوية الملكية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تحقق فى تقارير عن أن طائرة من طراز هوك تحطمت فى قاعدة فى ويلز.

وقالت القوات على تويتر علمنا اليوم بحادث فى قاعدة فالى الجوية ويتعلق بطائرة هوك. نحقق فى الحادث. وذكرت وزارة الدفاع والشرطة المحلية أيضا أنهما تحققان فى الأمر.