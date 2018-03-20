بروتوكول تعاون بين إعلام بنى سويف ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية

بروتوكول تعاون بين إعلام بنى سويف ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكيةالثلاثاء، 20 مارس 2018 06:52 م
رئيس الجامعة
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن بروتوكول تعاون بين الجامعة ممثلة فى كلية الإعلام ومركز كمال أدهم للصحافة الرقمية والتليفزيون بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية.
وأشار رئيس الجامعة إلى عقد ندوة حول أهمية التربية الإعلامية والرقمية فى الوقت الراهن، مؤكداً اعتزام الجامعة عقد مؤتمر مشترك مع المركز، والموافقة على تدريب الطلاب على الإعلام الحديث واستخدام وسائل التعليم التكنولوجى والتربية الإعلامية، موضحاً أن الجامعة تدعم كافة فرص التدريب العملى للطلاب خارجها بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية، وأعرب عن بالغ سعادته بالتطور الهائل الذى شهدته الكلية فى الآونة الأخيرة.
وأشاد الحضور باستديوهات ومعامل الكلية المُصممة وفقًا لأحدث تكنولوجيا العصر والمُخصصة لأغراض التدريب والإنتاج الإذاعي والتليفزيوني بما يتيح لطلابها التدريب على أحدث التقنيات التى تؤهلهم لسوق العمل، بما يضمن تقديم كوادر متميزة.
إضافة تعليق
"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم
"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة