بروتوكول تعاون بين إعلام بنى سويف ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية







بنى سويف :هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن بروتوكول تعاون بين الجامعة ممثلة فى كلية الإعلام ومركز كمال أدهم للصحافة الرقمية والتليفزيون بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية.

وأشار رئيس الجامعة إلى عقد ندوة حول أهمية التربية الإعلامية والرقمية فى الوقت الراهن، مؤكداً اعتزام الجامعة عقد مؤتمر مشترك مع المركز، والموافقة على تدريب الطلاب على الإعلام الحديث واستخدام وسائل التعليم التكنولوجى والتربية الإعلامية، موضحاً أن الجامعة تدعم كافة فرص التدريب العملى للطلاب خارجها بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية، وأعرب عن بالغ سعادته بالتطور الهائل الذى شهدته الكلية فى الآونة الأخيرة.