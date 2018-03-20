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بروتوكول تعاون بين إعلام بنى سويف ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:52 م
بروتوكول تعاون بين إعلام بنى سويف ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية رئيس الجامعة





بنى سويف :هانى فتحى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن بروتوكول تعاون بين الجامعة ممثلة فى كلية الإعلام ومركز كمال أدهم للصحافة الرقمية والتليفزيون بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية.
 
 
وأشار رئيس الجامعة إلى عقد ندوة حول أهمية التربية الإعلامية والرقمية فى الوقت الراهن، مؤكداً اعتزام الجامعة عقد مؤتمر مشترك مع المركز، والموافقة على تدريب الطلاب على الإعلام الحديث واستخدام وسائل التعليم التكنولوجى والتربية الإعلامية، موضحاً أن الجامعة تدعم كافة فرص التدريب العملى للطلاب خارجها بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية، وأعرب عن بالغ سعادته بالتطور الهائل الذى شهدته الكلية فى الآونة الأخيرة.
 
 
وأشاد الحضور باستديوهات ومعامل الكلية المُصممة وفقًا لأحدث تكنولوجيا العصر والمُخصصة لأغراض التدريب والإنتاج الإذاعي والتليفزيوني بما يتيح لطلابها التدريب على أحدث التقنيات التى تؤهلهم لسوق العمل، بما يضمن تقديم كوادر متميزة.
 
 
 

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