برنامج تعليمى بمبادرة "كيدز" لتوعية أطفال المدارس بمرض السكر باستخدام الفن







كتبت أمل علام

تحت رعاية كل من وزارات الصحة والإسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، أطلقت إحدى شركات الأدوية بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض السكر والغدد الصماء للأطفال، والاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر برنامج "كيدز" والذى يهدف لتوعية الأطفال بالمدارس بمرض السكر باستخدام الفنون بمدرسة الطماوى بالفيوم.





فقرة فنية لتلاميد مدرسة الطماوى للتوعية بمرض السكر

يهدف برنامج "كيدز" إلى خلق بيئة مدرسية صحية وداعمة للطلبة من مرضى السكر من النوع الأول وزيادة الوعي بضرورة اتباع أسلوب حياة صحى للوقاية من مرض السكر من النوع الثانى.

من جانبها قالت الدكتورة منى سالم أستاذ السكر الباطنة والغدد الصماء فى الاطفال ورئيس الجمعية المصرية لأمراض السكر والغدد الصماء للأطفال أن البرنامج أتاح الفرصة للطلبة لمعرفة المزيد عن مرض السكر من خلال مواد تدريبية تفاعلية، مثل الأغاني والمسرحيات والفنون.

وأضافت انه تم إطلاق أول مبادرة في شهر نوفمبر2017 من خلال جلسات توعية استفاد منها 163 شخصا فى 12 مدرسة (منهم 72 عامل فى مجال الصحة، و66 من المعلمين والعاملين بالهيئات المدرسية و25 من الجمعيات الأهلية.

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف الى الوصول إلى 6000 طالب وطالبة، 66 معلم وأكثر من 8000 ولي أمر.





الوزارات المعنية تشارك بالمبادرة

وأكدت الدكتورة منى سالم، رئيس الجمعية المصرية لمرض السكر والغدد الصماء نهدف إلى بذل الجهود لتنفيذ برامج التوعية بمرض السكر طوال العام الدراسي بالتعاون مع وزارتى الصحة والسكان والتربية والتعليم، مضيفة أن ضمان حصول مرضى السكر على خدمات صحية ضروري جدا لدمجهم في المدرسة والمجتمع، كما أن التعامل مع مرض السكر في المدرسة يصبح أكثر فاعلية عندما يكون بالتعاون مع الطلبة وأولياء الأمور ومقدمى الرعاية الصحية والمعلمين، لذا فإننا ستساعد في تحقيق أعلى المعايير الصحية في مصر،مؤكدة على ان البرنامج يشجع الاطفال فى المدارس على ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفواكه بدلا من الحلويات ، موضحة ان للمدرسة دور كبير فى اكتشاف المصابين بمرض السكر من الاطفال ورعايتهم نفسيا، وأيضا مراقبتهم من حدوث مضاعفات لهم خلال اليوم الدراسى .



تلاميد مدرسة الطماوى خلال حضور التوعية من مرض السكر

من جانبه قال مجدي سيدهم، نائب رئيس الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، "لقد كانت الجلسات التدريبية مفيدة للغاية ،وساعدت الطلبة على التعرف على جوانب هامة مثل اختيار الأطعمة الصحية المناسبة، مضيفا أننا ناقشنا أيضا أهمية المتابعة المنتظمة لنسبة السكر في الدم، والاستشارة الصحيحة، والقيام بالأنشطة الرياضية للتعامل مع مرض السكر من النوع الأول.





الدكتور عادل السيد رئيس جمعية صعيد مصر للسكرى يشارك فى المبادرة

وأوضح أن أولياء الأمور دائما ما يشعرون بالقلق حيال صحة أطفالهم فى المدرسة، ومثل هذه التدريبات تعزز الثقة فى قدرتنا على التعامل مع أى حالات صحية بشكل فعال.

وأكد انه سيتم تقييم تأثير جهود التوعية وتحليلها من خلال إجراء استطلاعات رأي من قبل الطلاب وأولياء الأمور، ويستهدف ذلك جميع المشاركين لتقييم فهمهم للموضوع ومعالجة الفجوات المعرفية، مع مساعدتهم على تطبيقها فى حياتهم اليومية.



محافظ الفيوم يشهد اطلاق مبادرة كيدز

يذكر أن الشركة التى أطلقت برنامج المبادرة "الأطفال والسكري في المدارس" (كيدز)، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسكر (IDF) والجمعية الدولية لمرضى السكر من الأطفال والمراهقين (ISPAD)، بهدف دعم الأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول، وتجنب التمييز في البيئة المدرسية، وزيادة الوعي بفوائد نمط الحياة الصحية بين جميع تلاميذ المدارس، ويستند هذا البرنامج التعليمي على مجموعة أدوات كيدز العالمية التي تستهدف في المقام الأول المدرسين، والممرضات، العاملات في المدارس ،وغيرهم من الموظفين، إلى جانب أطفال المدارس (من 6-14 سنة) وأولياء أمورهم.





خلال إطلاق المبادرة

وينفذ البرنامج فى كل من الهند والبرازيل وباكستان والإمارات العربية المتحدة.