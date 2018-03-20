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بدء فعاليات حفل مهنة فى صورة بحضور وزير التعليم

الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:11 م
بدء فعاليات حفل مهنة فى صورة بحضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم





كتب محمود طه حسين
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بدأت فعاليات احتفالية "نستطيع بناء مستقبل أفضل" بمشاركة طلاب التعليم الفنى، مهنة فى صورة بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وحبيية عز مساعد وزير التعليم للتعليم الفنى والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام وعدد من قيادات وزارتى التربية والتعليم والثقافة بمشاركة مؤسسة مصر الخير.

 

مهنة فى صورة هى مسابقة أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة الماضية لكشف مواهب طلاب المدارس الفنية وشارك فيها عدد من طلاب التعليم الفنى وسيتم تسليم 10 أجهزة تابلت للطلاب الفائزين فى المسابقة.
 
 
 
 

 


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