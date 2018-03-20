بدء حفل محافظة الجيزة لتكريم أمهات شهداء الجيش والشرطة







كتب سيد الخلفاوى

بدأ منذ قليل، حفل تكريم الأمهات الشهداء، وأمهات الشهداء من الجيش والشرطة، الذى تنظمه محافظة الجيزة، بحضور اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، ونوابه اللواء أسامة شمعة واللواء علاء الهراس، والدكتورة منال عوض، وعدد من قيادات المحافظة.

وقال مجدى حسن حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، إن الأم التى حصلت على المركز الاول على مستوى المحافظة، هى سلوى يحيي سعد عامر، والمركز الثاني صفية ابراهيم عبد الحافظ سليمان، وحصلت على المركز الثالث زينب أحمد مرسى عبد الواحد، والمركز الرابع انشراح عبد الله حسنين عبد القادر.

أما المركز الخامس فحصلت عليه سعدية محمد فتوح موسى، والمركز السادس دولت محمد عبد الهادى أحمد، وحصلت على المركز السابع نادية صالح محمد الحوفى، والمركز الثامن بخيتة أحمد حسين عبد الرحمن.

وحصلت على المركز التاسع فى مسابقة الأم المثالية على مستوى محافظة الجيزة وردة زخارى دميان، أما المركز العاشر فحصلت عليه أنجه سيد محمد.