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بدء ثانى جلسات مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و 738 متهما بـ"فض رابعة"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:10 ص
بدء ثانى جلسات مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و 738 متهما بـ"فض رابعة" المستشار حسن فريد





كتب إيهاب المهندس
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بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد اليوم الثلاثاء، نظر ثانى جلسات مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة قدم ممثل النيابة العامة، 3 تقارير طبية لـ3 متهمين وتوقيع الكشف الطبى عليهم، والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، منها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


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