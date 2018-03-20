بدء احتفالية المرأة العاملة باتحاد عمال مصر لتكريم 23 أما مثالية

بدء احتفالية المرأة العاملة باتحاد عمال مصر لتكريم 23 أما مثاليةالثلاثاء، 20 مارس 2018 12:45 م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب _ تصوير أحمد معروف
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بدأت منذ قليل، احتفالية تكريم الأم المثالية، التى تنظمها سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائبة البرلمانية مايسة عطوة، بمقر اتحاد عمال مصر، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة.
وتشهد الاحتفالية تكريم 23 أما مثالية على مستوى النقابات العامة وأمهات الشهداء، فضلا عن تدشين مبادرة "لأنك أمى"، بحضور رئيس الاتحاد جبالى المراغى.
وتزينت القاعة الرئيسة للاحتفالية بصور للأمهات المثاليات ولافتات مكتوب عليها "أمة الغاليه ، لأنك أمى"، وسط أنغام مكبرات الصوت على الأغانى الوطنية وأغانى احتفالات عيد الأم.
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