بث مباشر لحوار الرئيس السيسي مع ساندرا نشأت بعنوان "شعب ورئيس"الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:20 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد تهامى زكى
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يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لحوار الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المخرجة ساندرا نشأت، بعنوان "شعب ورئيس".
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