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الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:30 م
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بث مباشر لحوار الرئيس السيسي مع ساندرا نشأت بعنوان "شعب ورئيس"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:20 م
بث مباشر لحوار الرئيس السيسي مع ساندرا نشأت بعنوان "شعب ورئيس" الرئيس عبد الفتاح السيسى





كتب محمد تهامى زكى
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يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لحوار الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المخرجة ساندرا نشأت، بعنوان "شعب ورئيس".

 


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