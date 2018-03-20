بتكلفة 20 مليون جنيه.. محافظ دمياط يكلف بسرعة رصف طريق رأس البر الغربى

بتكلفة 20 مليون جنيه.. محافظ دمياط يكلف بسرعة رصف طريق رأس البر الغربىالثلاثاء، 20 مارس 2018 09:04 ص
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط-معتز الشربينى
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كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مديرية الطرق والوحدة المحلية برأس البر، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف لطريق فاروق شوشة (رأس البر الغربى)، بدءا من منطقة مزلقان الهويس وحتى القناة الملاحية بطول ٥.٢٧٠ كيلو متر وبعرض ٧ أمتار، بتكلفة تبلغ ٢٠ مليون جنيه من خارج اعتمادات المحافظة.
و قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديرية الطرق، باستكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بالمدينة بعد أن تم الانتهاء من رفع كفاءة شارع ٩، وجزء من شارع بورسعيد من شارع ١٠١ إلى شارع ١٠٩، كما تم البدء فى رفع كفاءة شارع الأفران بالسوق العمومى.
ويأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والخارجية بمدينة رأس البر، استعدادا لموسم الصيف.
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