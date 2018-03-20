باريس تستضيف اجتماعا حاشدا لبحث مكافحة الفساد والإرهاب بمشاركة نجيب ميقاتى







كتب - أحمد جمعة

عقدت منظمة" OMECA للتحقيقات الدولية والأحكام والاستشارات التابعة لهيئة الامم المتحدة" لقاءًا حاشدًا فى باريس تحت عنوان مكافحة الفساد والإرهاب والجرائم الدولية بحضور نخبة من المسؤولين والدبلوماسيين والهيئات النسائية والشخصيات الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية من مختلف دول العالم، وكان ضيف الشرف رئيس وزراء لبنان السابق، نجيب ميقاتى، الدكتور خلدون الشريف.

وافتتح المؤتمر نائب رئيس المنظمة كريستوف جوفانيتى مقدمًا ميشال بيث رئيس المنظمة ثم كلمة الوزيرة كورين لوباج عن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

وتم عرض فكرة البارجات العائمة كحل للإقامة المؤقتة فى حالات الطوارىء، تقرير عن دور التربية والتعليم لتعميم النزاهة عند الشباب، واقتراح حل جذرى لمكافحة الملاريا، كما وتم استعراض مشاريع فاعلة من أجل مواجهة الإرهاب تعتمد على الذكاء الاصطناعى ومشروع إصدار هويات غير قابلة للتزوير.

وعرض نائب رئيس المنظمة والمسئول عن التحقيقات فى الجرائم الدولية فى منطقة الشرق الأوسط بلال غمراوى السبل التى تسلكها المملكة العربية السعودية من أجل مواجهة الإرهاب والفساد فى أن وكذلك من أجل تطوير العلاقات السعودية الدولية والعربية.

وأعلن منح المنظمة درعها الأول للعدالة الدولية لمكافحة الفساد إلى المملكة العربية السعودية تقديرًا لجهودها فى مكافحة الفساد والإرهاب، كما أعلن منح وسام العدالة الدولية لصانع سياسة النأى بالنفس فى لبنان والتى حمت الاستقرار فيه رئيس وزراء لبنان السابق نجيب ميقاتى، وكذلك مدير عام الأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم تقديرًا لجهوده من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار.