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الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:06 ص
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باريس تبحث إمكانية جعل المواصلات العامة مجانية للجميع بحلول عام 2020

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:06 ص
باريس تبحث إمكانية جعل المواصلات العامة مجانية للجميع بحلول عام 2020 المواصلات العامة فى باريس





أ ش أ
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كشفت آن هيدالجو رئيسة بلدية باريس عن اعتزامها إطلاق دراسة فى الأسابيع المقبلة؛ لبحث إمكانية جعل المواصلات العامة مجانية للجميع بحلول عام 2020.

وقالت عمد باريس - فى حوار مع صحيفة "لايزيكو" فى عددها الصادر غدًا الثلاثاء - إن مجانية المواصلات من المسائل المهمة فى مسألة النقل الحضرى للحد من استخدام السيارات الملوثة

وأضافت آن هيدالجو، أن مجانية المواصلات لكل السكان ستطرح للنقاش قبل الانتخابات البلدية فى عام 2020.

يشار إلى أن مجلس بلدية باريس من المقرر أن يصوت الثلاثاء على قرار جعل المواصلات العامة مجانية لسكان باريس المتقاعدين شرط أن يكون الدخل الشهرى للفرد أقل من 2200 يورو و3400 يورو للزوجين.

ويحصل حاليًا المتقاعدون الذين يزيد سنهم عن 65 عامًا على اشتراك للمواصلات العامة بسعر مخفض.


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