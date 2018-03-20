باريس تبحث إمكانية جعل المواصلات العامة مجانية للجميع بحلول عام 2020

باريس تبحث إمكانية جعل المواصلات العامة مجانية للجميع بحلول عام 2020الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:06 ص
المواصلات العامة فى باريس
أ ش أ
إضافة تعليق
كشفت آن هيدالجو رئيسة بلدية باريس عن اعتزامها إطلاق دراسة فى الأسابيع المقبلة؛ لبحث إمكانية جعل المواصلات العامة مجانية للجميع بحلول عام 2020.
وقالت عمد باريس - فى حوار مع صحيفة "لايزيكو" فى عددها الصادر غدًا الثلاثاء - إن مجانية المواصلات من المسائل المهمة فى مسألة النقل الحضرى للحد من استخدام السيارات الملوثة.
وأضافت آن هيدالجو، أن مجانية المواصلات لكل السكان ستطرح للنقاش قبل الانتخابات البلدية فى عام 2020.
يشار إلى أن مجلس بلدية باريس من المقرر أن يصوت الثلاثاء على قرار جعل المواصلات العامة مجانية لسكان باريس المتقاعدين شرط أن يكون الدخل الشهرى للفرد أقل من 2200 يورو و3400 يورو للزوجين.
ويحصل حاليًا المتقاعدون الذين يزيد سنهم عن 65 عامًا على اشتراك للمواصلات العامة بسعر مخفض.
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة