انهيار 3 منازل قديمة وغير مأهولة بالسكان فى المنوفية







المنوفية – محمود شاكر

شهدت مدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، انهيار 3 منازل مهجورة بدائرة المركز.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بانهيار ثلاثة منازل قديمة ومهجورة بشارع الدفراوى بمدينة منوف دائرة القسم .

بالانتقال وبالفحص ‏والمعاينة تبين انهيار 3 منازل قديمة ومتهالكة مبنية بالطوب اللبن والطين وغير مأهولة بالسكان، ملك كل من "م .م. ع" 42 سنة، ‏عامل و"ش .م. ع" 27 سنة، ربة منزل، و"ع. م. ع" 65 سنة، عامل، وجميعهم مقيمون بذات الناحية.

بسؤال مالكى المنازل رووا بمضمون ‏ما جاء بالفحص، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات، وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 722 إداري قسم ‏منوف لسنة 2018 كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.