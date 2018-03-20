انفجار طرد قبل نقله لمدينة أوستن الأمريكية







رويترز

قالت إدارة إطفاء محلية إن موظفا فى شركة فيديكس لتوصيل الطرود أصيب فى انفجار طرد يحتوى على مسامير وشظايا كان من المقرر نقله إلى مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية.

وأضافت إدارة سان أنطونيو للإطفاء فى تغريدة على تويتر أن الطرد انفجر بعد منتصف الليل بقليل فى منشأة للتوزيع تابعة للشركة فى مدينة شيرتز التى تقع خارج مدينة سان أنطونيو وعلى بعد نحو 104 كيلومترات إلى الجنوب من أوستن.

ولم يتضح إن كان للانفجار علاقة بسلسلة تفجيرات شهدتها أوستن على مدى الأسبوعين الماضيين وراح ضحيتها شخصان كما أصيب أربعة.