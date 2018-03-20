video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انفجار طرد قبل نقله لمدينة أوستن الأمريكية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:03 م
انفجار طرد قبل نقله لمدينة أوستن الأمريكية الشرطة الأمريكية -أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

 قالت إدارة إطفاء محلية إن موظفا فى شركة فيديكس لتوصيل الطرود أصيب فى انفجار طرد يحتوى على مسامير وشظايا كان من المقرر نقله إلى مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية.

وأضافت إدارة سان أنطونيو للإطفاء فى تغريدة على تويتر أن الطرد انفجر بعد منتصف الليل بقليل فى منشأة للتوزيع تابعة للشركة فى مدينة شيرتز التى تقع خارج مدينة سان أنطونيو وعلى بعد نحو 104 كيلومترات إلى الجنوب من أوستن.

ولم يتضح إن كان للانفجار علاقة بسلسلة تفجيرات شهدتها أوستن على مدى الأسبوعين الماضيين وراح ضحيتها شخصان كما أصيب أربعة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقرير: الشرطة الأمريكية تطالب جوجل ببيانات أى شخص يوجد فى محيط الحوادث

الشرطة الأمريكية: تضاؤل آمال العثور على ناجين فى انهيار جسر بفلوريدا

الشرطة الأمريكية تعتقل امرأتين قامتا بأعمال تخريب فى مسجد بأريزونا

الشرطة الأمريكية تعتقل طالبا فى ميشيجان يشتبه فى قتل والديه

الشرطة الأمريكية تعتقل أمريكى بتهمة إرسال مظروف احتوى مسحوقا إلى نجل ترامب

الشرطة الأمريكية: حادث الحاجز الأمنى بمحيط البيت الأبيض لم يكن يستهدف الرئيس

اخبار عالميه

امريكا

انفجار طرد

الشرطه الامريكيه

ولايه تكساس

مدينه اوستين




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة