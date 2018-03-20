انفجار جسم غريب من مخلفات الحروب داخل صندوق قمامة فى السلام دون إصابات

انفجار جسم غريب من مخلفات الحروب داخل صندوق قمامة فى السلام دون إصاباتالثلاثاء، 20 مارس 2018 06:21 م
جسم غريب- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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انفجر جسم غريب من مخلفات الحروب داخل صندوق قمامة فى مدينة السلام، نتيجة قيام أحد الأشخاص بإلقاء سيجارة داخل الصندوق، ولم ينتج عنها وقوع أى مصابين، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى المكان وبإجراء عمليات التفتيش والتعقيم بواسطة أجهزة المفرقعات لم يتم العثور على أى مواد متفجرة أخرى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة بانفجار فى السلام وعلى الفور انتقلت قيادات الحماية المدنية و مديرية أمن القاهرة و بصحبتهم سيارات إطفاء وخبراء مفرقعات إلى المكان و تم إجراء المعاينة لموقع الانفجار وتبين أنها من مخلفات الحروب.
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