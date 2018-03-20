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الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:31 م
خالد صلاح
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انطلاق فعاليات ترشيد المياه بثقافة جنوب سيناء

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:32 م
انطلاق فعاليات ترشيد المياه بثقافة جنوب سيناء فعاليات ترشيد المياه بثقافة جنوب سيناء





جنوب سيناء –فايزة مرسال
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أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء،أولى فعاليات الحملة الإعلامية لترشيد المياه بمحافظة جنوب سيناء ،بمدرسة محمد فريد الإبتدائية بقرية الجبيل بالطور العاصمة،بعقد ورشة رسوم أطفال بجانب محاضرات حكى قصصى،بمشاركة عدد من تلاميذ المدرسة ، برعاية مجلس الوزراء وبالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المعنية .

وتضمنت فعاليات اليوم عقد ورشة رسوم أطفال بعنوان ترشيد المياه تدريب وفاء فتحى باحث فنون تشكيلية،استهدفت الشريحة العمرية اقل من 13 سنة من الجنسين واستخدام ورق الكانسون وأقلام الفلوماستر، لإبتكار تصميم عن ترشيد المياه ، أعقبها محاضرة حكى قصصى بعنوان أهمية المياه.

وأكد الباحث حمد شعيب مدير عام الثقافة بجنوب سيناء،عن أهمية المياه  وتناول بالشرح مفهوم الإستهلاك العادل للمياه  كما تطرق إلى ثقافة الترشيد وحفظ حق الأجيال القادمة كهدف رئيسى من أهداف التنمية المستدامة.

 

 

 

 

 


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