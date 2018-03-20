انطلاق اجتماعات العسكريين الليبيين بمصر.. وبيان مشترك يصدر عن الاجتماع







كتب - أحمد جمعة

انطلقت منذ قليل اجتماعات العسكريين الليبيين فى أحد فنادق القاهرة، لبحث إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية الليبية والاتفاق على توحيدها تحت قيادة واحدة.

وأكدت مصادر إعلامية ليبية، أن تسمية قيادات الجيش الليبى ستؤجل إلى مرحلة لاحقة، موضحة أن رئيس الأركان المكلف من المجلس الرئاسى اللواء عبد الرحمن الطويل، طالب بأن تعقد اللقاءات القادمة للجان الفنية القادمة فى العاصمة طرابلس.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يصدر بيان مقتضب فى ختام جولة اجتماعات العسكريين الليبيين فى القاهرة.