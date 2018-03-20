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انطلاق أعمال المؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء منتصف إبريل المقبل

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:33 م
انطلاق أعمال المؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء منتصف إبريل المقبل الدكتور ناصر الهتلان القحطانى- مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية





مصطفى عبد التواب
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يعقد فى مدينة شرم الشيخ، المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبيةالمستقبل يبدأ الآنوالذى تنظمه وزارة الصحة والسكان ، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 – 17 أبريل 2018  تحت  رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وصرح الدكتورناصر الهتلان القحطانى- مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للمؤتمر العربى تمثل دعما كبيرا للجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المنظمة للمؤتمر باعتباره حدثا عربيا هاما يساهم فى وضع قواعد محددة للتسجيل الدوائي بالدول العربية لتسهيل التجارة البينية العربية فى مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ولدعم الاقتصاد العربى والمشاركة في تطوير المنظومة الدوائية.

وأكد مدير عام المنظمة، على الدعم الكبير الذى قدمه الدكتورعماد الدين راضي وزير الصحة، والدكتور هشام بن سعد الجعضى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، ليكون المؤتمر منصة علمية تشاركية يلتقى فيها الخبراء وممثلو وزارات الصحة العربية فى مجالات الدواء والغذاء، مشيرا الى مشاركة ممثلي 16 دولة عربية و13 دولة أجنبية  بهدف وضع رؤى لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي العربى الذى يعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.

من جانبه قال الدكتور عادل السن، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، إن عدد الخبراء قد وصل إلى 78 خبير ومتحدث فى القطاعات الثلاث الدواء والغذاء والأجهزة الطبية، مشير إلى أن اللجنة العلمية حرصت على تنوع وثراء أوراق العمل المقدمة في المؤتمر الذى  يناقش أهمية الحوكمة والأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية، فى ضمان سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتعزيز الرقابة عليها.

كما يناقش المؤتمر دعم توطين صناعة الغذاء وصناعة الدواء والأجهزة الطبية، وبناء منصة تشاركية، لعرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الدول العربية، والسعي نحو تحقيق الأمن الغذائى والدوائى العربى وإتاحتهما وتوافرهما، وإحداث نقلة نوعية في التعاون والتكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الثقة بينهما، وإنشاء شبكة عربية للدواء والأجهزة الطبية، وتشجيع الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.

 يشارك في المؤتمر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ووزير الصحة اليمنى الدكتور ناصر  باعوم، والدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي الأسبق، والدكتور علي الحياصات وزير الصحة الأردنى الأسبق، والدكتور هايل عبيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بوزارة الصحة الأردنية، والدكتور أمين حسين الأميري-وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة  الإماراتية، والدكتور عيسي محمد العمياني- وكيل وزارة الصحة في ليبيا، والدكتور بنياد شريف وطفى، مدير عام الوكالة الوطنية للمنتجات الدوائية في وزارة الصحة الجزائرية، والدكتور عمر بوعزة، رئيس هيئة رقابة الدواء والمنتجات الطبية فى وزارة الصحة المغربية، وممثلى وزارات الصحة فى السعودية، والإمارات، ومصر، وسلطنة عمان، والمغرب، والجزائر، والأردن، الكويت، واليمن، والسودان، والعراق، وليبيا، وتونس، والبحرين، وفلسطين .

 
 

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