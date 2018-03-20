اليونيسيف: 70% بين 50 ألف شخص فروا من الغوطة الشرقية من النساء والأطفال







رويترز

أكدت منظمة اليونيسف، اليوم الثلاثاء، أن 70% بين 50 ألف شخص فروا من الغوطة الشرقية من النساء والأطفال، مؤكده أن أطفال كثيرون من بين الفارين مصابون بالإسهال وأمراض تنفسية يمكن أن تكون مميتة.

وأشارت اليونيسيف أن ما يقدر بنحو 100 ألف شخص ما زالوا داخل منطقة عفرين السورية ونصفهم أطفال.