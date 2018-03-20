اليونان تنتظر رد مقدونيا بشأن مقترحاتها لحل النزاع طويل الأمد بين البلدين







آثينا (أ ش أ)

أعلنت الحكومة اليونانية، أنها أرسلت مقترحاتها بشأن حل النزاع طويل الأمد مع جارتها مقدونيا بسبب "اسم مقدونيا"، مشيرة إلى أنها تنتظر رد سكوبيه.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديميتريس تزاناكوبولوس - حسبما نقلت قناة "فوكس" نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس، سيسافر إلى سكوبيه، يوم الخميس المقبل؛ لعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين ورموز من المعارضة وأحزاب من الأقلية الألبانية العرقية.

ومن المتوقع أن يلتقى وزيرا خارجية البلدين فى العاصمة النمساوية فيينا يوم 30 من مارس الجارى مع المبعوث الأممى ماثيو نيميتز.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن تغيير الحكومة فى العاصمة المقدونية سكوبيه جدد الآمال بشأن إمكانية حل القضية، كما أنه تم تكثيف المحادثات بين البلدين.

يذكر أن مقدونيا نالت استقلالها عن يوغوسلافيا فى عام 1991، إلا أن آثينا ترى أن اسم مقدونيا ينطوى على مزاعم توسعية إقليمية فى منطقة تحمل نفس الاسم وتقع فى شمال اليونان.