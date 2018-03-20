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الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:33 م
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اليونان تحتجز مواطنا تركيا عبر الحدود بشكل غير قانونى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:12 م
اليونان تحتجز مواطنا تركيا عبر الحدود بشكل غير قانونى الشرطة اليونانية ـ صورة أرشيفية





أثينا (أ ش أ)
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أعلنت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء، اعتقال تركى كان مخمورا عبر الحدود التركية-اليونانية بشكل غير قانونى.

وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، أن مواطنا تركيا يبلغ من العمر 40 عاما، ركض قبل منتصف ليلة أمس باتجاه معبر (كاستانيي) بشمال شرق اليونان لأسباب لا تزال مجهولة حتى الآن، فيما يقول السكان المحليون بالمنطقة إن جنودا أتراك، فيما يبدو، أطلقوا أعيرة نارية فى الهواء خلال عملية المطاردة.

وأشارت الشرطة إلى أنه من المنتظر أن يتم استجواب المواطن التركى فى وقت لاحق.

 


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