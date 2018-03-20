اليوم.. معهد التخطيط القومى يناقش التنمية الشاملة فى مصر







كتب : مصطفى عبد التواب

ينظم اليوم الثلاثاء معهد التخطيط القومى، لقاء للنقاش حول القطاعات الواعدة والتنمية الشاملة فى مصر، وتناقش الحلقة السادسة من سيمينار معهد التخطيط والأنشطة العقارية".

ويتحدث خلال الجلسة النقاشية التى تعقد بمقر المعهد فى العاشرة من صباح الغد، الدكتور أبوزيد راجح عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما يحضر الدكتور علاء زهران رئيس المعهد والدكتور مصطفى أحمد مصطفى المشرف العلمى بالمعهد.