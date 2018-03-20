اليوم.. محكمة الأسرة تنظر دعوى تطليق الفنانة علا غانم ضد زوجها

اليوم.. محكمة الأسرة تنظر دعوى تطليق الفنانة علا غانم ضد زوجهاالثلاثاء، 20 مارس 2018 02:06 ص
علا غانم
كتب كريم صبحى
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تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة الأسرة بقصر النيل، ثالث جلسات دعوى الطلاق المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها.
كان المستشار عاصم قنديل، أقام دعوى تطليق موكلته الفنانة علا غانم، بمحكمة الأسرة بقصر النيل ضد زوجها وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهم .
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