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اليوم.. بداية الاعتدال الربيعى وفصل الربيع يستمر 3 أشهر

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:30 ص
اليوم.. بداية الاعتدال الربيعى وفصل الربيع يستمر 3 أشهر ارشيفية





كتب محمود راغب
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يحدث الاعتدال الربيعى فى الوطن العربى وكامل النصف الشمالى للكرة الأرضية، اليوم الثلاثاء، 20 مارس الجارى عند الساعة "4:15 مساء بتوقيت جرينتش"، وسوف يستمر فصل الربيع 3 أشهر و17 ساعة و52 دقيقة .

 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الاعتدال الربيعى يمثل نقطة فى مدار الأرض حول الشمس، وهو أيضًا علامة للحظة التى تعبر فيها الشمس "ظاهريًا" خط الاستواء السماوى منتقلة من النصف الجنوبى إلى النصف الشمالى لقبة السماء.

 

وتابعت: "تكون أشعة الشمس عمودية على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوى على نصفى الكرة الأرضية، بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية، تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر فى القطبين، وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة، ولكن لأن الأرض لا تتوقف أبدًا فى حركتها حول الشمس".

 

وأشارت إلى أنه سيلاحظ الراصد للسماء فى يوم الاعتدال الربيعى أن الشمس تشرق من نقطة الشرق الأصلية وتغرب فى نقطة الغرب الأصلية، وبعد ذلك سيلاحظ أن الفجر أصبح مبكرًا وأصبحت الشمس تغرب متأخرة ومن خلال مراقبة قوس مسار الشمس الظاهرى فى السماء كل يوم سيلاحظ أنه يتغير باتجاه الشمال

 


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