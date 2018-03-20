"اليوم السابع" ينشر صور "الفطيرة المدرسية" المحشوة بالعجوة لطلاب المدارس







كتب محمود طه حسين تصوير محمد الحصرى

ينشر "اليوم السابع" صور الوجبة المدرسية " الفطيرة المدرسية" الموردة من قبل المشروع الخدمى للتغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة.

وتتكون قطعة الفطيرة من بلح عجوة، إضافة إلى عجينة مضاف لها بعض الفيتامينات مثل الحديد والكالسيوم، والتى تساعد الطلاب على التركيز خلال اليوم الدراسى، حيث يبلغ حجم الفطيرة 80 جرام مغلفة فى كيس مدون عليه الصلاحية لمدة 3 أيام فقط.

الجدير بالذكر، أن المشروع الخدمى لوزارة الزراعة يغذى طلاب قرابة 13 محافظة من الفطيرة المدرسية.























































































