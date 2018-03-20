"اليوم السابع" ينشر صور "الفطيرة المدرسية" المحشوة بالعجوة لطلاب المدارس

"اليوم السابع" ينشر صور "الفطيرة المدرسية" المحشوة بالعجوة لطلاب المدارسالثلاثاء، 20 مارس 2018 12:01 م
توزيع الوجبات المدسية على الطلاب
كتب محمود طه حسين تصوير محمد الحصرى
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ينشر "اليوم السابع" صور الوجبة المدرسية " الفطيرة المدرسية" الموردة من قبل المشروع الخدمى للتغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة.
وتتكون قطعة الفطيرة من بلح عجوة، إضافة إلى عجينة مضاف لها بعض الفيتامينات مثل الحديد والكالسيوم، والتى تساعد الطلاب على التركيز خلال اليوم الدراسى، حيث يبلغ حجم الفطيرة 80 جرام مغلفة فى كيس مدون عليه الصلاحية لمدة 3 أيام فقط.
الجدير بالذكر، أن المشروع الخدمى لوزارة الزراعة يغذى طلاب قرابة 13 محافظة من الفطيرة المدرسية.
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عدد الردود 0
بواسطة:
هيثم مصطفى
تحيا مصر بمخلصيها
تحية لمن فكر ونفذ هذا .. تحية لمن فكر فى إضافة التمر إلى هذه الفطيرة لأنه من أفضل أنواع الغذاء التى أنعم الله بها على مصرنا الغالية وحيث أن الأمور ترتبط ببعضها فنأمل تطوير زراعة وجنى وصناعات التمر والمحافظة على مكانتنا كأكبر منتج للتمر فى العالم والإستفادة من التمر بشكل متكامل..ونشد على أيدى القائمين على التوزيع بالإلتزام بالدقة والسرعة والعدالة .. هذه منظومة سنجنى جميعا ثمارها بإذن الله فى أجيالنا الحالية وأجيالنا القادمة .. تحيا مصر بمخلصيها ورجالها ومفكريها .. تحيا مصر بإهتمامنا بصحة وتعليم براعمها وأشبالها ورجال ونساء مستقبلها .. تحيا مصر برزق الله وفيض نعمه ..وتوفيق شعبها لما فيه خيرها وعزتها ورفعتها ونصرها المبين ..
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف سلامة
طب خليهم "اثنيييين"
اعتقد ان قطعة واحدة قدلا تكفى لإشباع طفل (فى مرحلة النمو) طوال يوم دراسى كامل (مطلوب على الاقل قطعتين) ، والملحوظة الثانية خاصة بوسائل النقل والتداول التى يجب ان تكون "اكثر نظافة"
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بواسطة:
Lolo
يا صباح الفل على أحلى شباب وفتيات
البنات زي القمر ، نظافة وتسريح شعر وزي موحد والمدرسة نظيفه ، ما شاء الله
عدد الردود 0
بواسطة:
د. غالى
هذا ما كتبناه نحن الدكتور غالى تعلقا على الخبر وليس غيرى
تحيا مصر بمخلصيها ( نسخة من التعليق المرسل منا والمنشور باسم آخر ) تحية لمن فكر ونفذ هذا .. تحية لمن فكر فى إضافة التمر إلى هذه الفطيرة لأنه من أفضل أنواع الغذاء التى أنعم الله بها على مصرنا الغالية وحيث أن الأمور ترتبط ببعضها فنأمل تطوير زراعة وجنى وصناعات التمر والمحافظة على مكانتنا كأكبر منتج للتمر فى العالم والإستفادة من التمر بشكل متكامل..ونشد على أيدى القائمين على التوزيع بالإلتزام بالدقة والسرعة والعدالة .. هذه منظومة سنجنى جميعا ثمارها بإذن الله فى أجيالنا الحالية وأجيالنا القادمة .. تحيا مصر بمخلصيها ورجالها ومفكريها .. تحيا مصر بإهتمامنا بصحة وتعليم براعمها وأشبالها ورجال ونساء مستقبلها .. تحيا مصر برزق الله وفيض نعمه ..وتوفيق شعبها لما فيه خيرها وعزتها ورفعتها ونصرها المبين ..
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
يعيني على الزمن و على الدنيا
راح زمن ماكنا بنلاقي صراصير في البسكويت كانت ايام حلوه والله