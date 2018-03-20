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اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث عنف العياط"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:01 ص
اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث عنف العياط" محاكمة ،ارشيفية





كتب إيهاب المهندس
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تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حكمها على 3 متهمين فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العياط" التى وقعت فى أغسطس 2013.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور.

 وكانت محكمة الجنايات أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على المتهمين الـ3  بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهما بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

 وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

 


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