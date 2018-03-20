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اليابان تحيى الذكرى الـ 23 لهجوم بغاز السارين استهدف شبكة مترو طوكيو

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:24 ص
اليابان تحيى الذكرى الـ 23 لهجوم بغاز السارين استهدف شبكة مترو طوكيو رئيس وزراء اليابان شينزو أبى





طوكيو (أ ش أ)
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أحيت اليابان اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ23 للهجوم الدموى الذى نفذته جماعة "أوم شينريكيو" الدينية بغاز السارين فى شبكة مترو طوكيو، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف أخرين.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) أن العاملين بالمترو وقفوا لحظة صمت فى إحدى المحطات التى شهدت الهجوم فى تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وهى الساعة التى اطلق فيها غاز السارين على قطارات مزدحمة بالركاب ساعة الذروة الصباحية.

وتأسست جماعة "اوم شينريكيو" على يد شوكو اساهارا، فيما لا يزال اساهارا و12 من اتباعه بانتظار تنفيذ حكم الاعدام فيهم، ولم يتم حظر هذه الجماعة فى اليابان مطلقا لان الدستور يضمن حرية الاديان، إلا أنها منعت من نشر تعاليم اساهارا العنيفة.

 


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