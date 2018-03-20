الهند تستدعى المبعوث الباكستانى لديها للاحتجاج على مقتل مدنيين







نيودلهى(أ ش أ)

استدعت وزارة الخارجية الهندية نائب المفوض السامى الباكستانى فى البلاد سيد حيدر شاه، للإعراب عن احتجاجها على مقتل 5 مدنيين جراء إطلاق النار عليهم من قبل القوات الباكستانية، واصفة الحادث بأنه "محزن للغاية".

ونقلت قناة (دى دى تى في) الهندية اليوم الثلاثاء، عن الوزارة قولها "إنه تم إبلاغ شاه بأن مثل هذه الأعمال تتعارض من المعايير الإنسانية المتبعة والسلوك العسكرى المهني، كما تم إبلاغه بأن الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء من قبل القوات الباكستانية باستخدام الأسلحة الثقيلة يعد أمرا محزنا للغاية ويتم إدانته بأشد العبارات".

وكان خمسة مدنيون هنود من أسرة واحدة قد لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل القوات الباكستانية على طول خط المراقبة فى إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.