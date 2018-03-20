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الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:17 ص
خالد صلاح
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الهند تؤكد وفاة 39 من مواطنيها فقدوا فى العراق منذ عام 2014

الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:56 ص
الهند تؤكد وفاة 39 من مواطنيها فقدوا فى العراق منذ عام 2014 وزيرة الخارجية سوشما سواراج





رويترز
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قالت الهند، اليوم الثلاثاء، إن 39 هنديا يعتقد أن متشددين خطفوهم فى العراق عام 2014 تأكد مقتلهم وذلك بعد العثور على جثثهم.

وقالت وزيرة الخارجية سوشما سواراج أمام البرلمان إن الجثث انتشلت من مقبرة جماعية وإن اختبارات الحمض النووى أكدت أنهم عمال البناء الذين فقدوا فى مدينة الموصل العراقية.

وأضافت "يمكننى القول بالدليل القاطع إن التسعة والثلاثين لقوا حتفهم". كانت الحكومة قالت لسنوات إنها لن تعلن وفاتهم إلا بعد الحصول على دليل قاطع يؤكد ذلك.

 

 


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