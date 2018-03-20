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النيابة تقرر ضبط وإحضار عاطلين قتلا عاملا بالمرج

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:50 م
النيابة تقرر ضبط وإحضار عاطلين قتلا عاملا بالمرج محاولة قتل - أرشيفية





كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة المرج برئاسة أحمد شديد، بضبط وإحضار عاطلين، لقتلهما شاب قاومهما، لسرقة هاتفه المحمول بمنطقة المرج. 
 
تلقى قسم شرطة المرج، إخطارًا من المستشفى، بوصول "إسلام.م"، 22 سنة جثة هامدة، إثر إصابته بطلقات نارية أودت بحياته.
 
انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات أن صديق المجني عليه "جرجس.ت" تعرض لواقعة سرقة بالإكراه، أثناء استقلاله سيارته بمنطقة المرج، حيث اعترضه عاطلين وأجبراه على التوقف، بعد إشهار الأسلحة النارية في وجهه، واستوليا منه على هاتفه المحمول و100 جنيه كانت بحوزته.
 
وكشفت التحربات، أن المجني عليه اتصل بصديقه، وطلب منه الحضور وعقب وصوله، حدثت مشاجرة مع أحد المتهمين، أخرج سلاحه وأطلق النار على المجنى عليه.
 
 

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