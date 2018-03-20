النيابة تقرر حبس عاطل ضبط بحوزته 10 آلاف قرص مخدر بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، حبس عاطل ضبط بحوزته 10 آلاف قرص مخدر، بدائرة المركز بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد أنه إلحاقا لإخطارنا بتاريخ 18 مارس الجارى فى المحضر رقم 4109 جنح مركز السادات لسنة 2018 بشأن ضبط ‏ "س .ع. ا" 37 سنة، بدون عمل ومقيم بالمنطقة الثامنة دائرة المركز، حال استقلاله السيارة رقم "ص و ط ‏‏215 " ربع نقل بصندوق بشارع كلية الحقوق بالمنطقة العاشرة دائرة المركز، وبحوزته 10 أآاف ‏قرص لعقار الترامادول المخدر، ومبلغ مالي قدره 600 جنيه، وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط ‏والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبالعرض على النيابة، قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة ‏التحقيقات قيد الأحراز المضبوطة، وإرسال الأقراص المخدرة إلي المعمل الكيماوي لفحصها، وإيداع الهاتف ‏المحمول مخزن النيابة علي ذمة الفصل في القضية، والمبلغ المالي خزينة المحكمة، لحين صدور قرار آخر بِشأنه.