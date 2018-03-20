النيابة تستمع للشهود فى واقعة حرق طالب سيارة خطيب شقيقته لتشهيره بصورها







كتب على عبد الرحمن

استمعت نيابة حلوان الجزئية، لأقوال شهود عيان فى واقعة اتهام طالب بحرق سيارة خطيب شقيقته، فى دائرة قسم شرطة المعصرة، انتقاما منه بسبب التشهير بصورها عبر فيس بوك.

وأكد أحد شهود العيان يعمل سائق توك توك، وركب معه شابان طلبا منه توصيلهما لمكان الواقعة، وانتظارهم لدقائق على بعد أمتار، وحينما تأخروا ذهبت لاستعجالهم، وجدهم يشعلون النيران في سيارة، فهرب بالتوك توك.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المعصرة برئاسة العقيد دكتور حسام أبو زيد، مأمور القسم، بلاغا من "م.م"26 سنة، عامل يتهم فيه "ع.ع" 22 بإشعال النيران في سيارة والده وإحداث تلفيات بها عبارة عن احتراق بكابينة السيارة.

وبإجراء التحريات، و فحص الكاميرات بمحل الواقعة تبين صحتها وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها باستخدام مادة سريعة الاشتعال (بنزين)، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بوجود خلافات بينه وبين المبلغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.