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الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:37 م
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النيابة تحقق مع مدير مدرسة بير شمس بالمنوفية بعد إصابة 60 تلميذا بالتسمم

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:26 م
النيابة تحقق مع مدير مدرسة بير شمس بالمنوفية بعد إصابة 60 تلميذا بالتسمم تسمم تلاميذ - ارشيفية





المنوفية – محمود شاكر
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تجرى نيابة الباجور بمحافظة المنوفية، التحقيق مع مدير مدرسة بير شمس الإبتدائية، بعد ارتفاع حالات الإصابة بين تلاميذ المدرسة بالتسمم إلى 60 حالة تم نقلها إلى مستشفى الباجور العام.

يذكر أن مدرسة بير شمس الإبتدائية التابعة لإدارة الباجور التعليمية، قد شهدت إصابة عدد من التلاميذ بالتسمم إثر تناولهم وجبة مدرسية، وعلى الفور دفعت إسعاف المنوفية، برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف المحافظة بسيارات الإسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة لنقل التلاميذ لمستشفي الباجور العام لتلقى الإسعافات اللازمة .

 

 

 

 


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