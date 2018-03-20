النيابة بتفجيرات أبراج الكهرباء: الإخوان استغلوا الدين للوصول لقلوب المصريين







كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هاربين، فى جلسة محاكمتهم فى قضية تفجير أبراج الكهرباء "610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا"، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجيرأبراج الضغط العالى"، وقال ممثل النيابة: "إن الإخوان استغلوا الدين للوصول لقلوب المصريين، وآلاف الصفحات حملت فى طياتها جرائم تلك العصابات".

وقال ممثل النيابة العامة فى مرافعته :"سيدى الرئيس حضرات السادة القضاء، أذن الله أن نقف مترافعين أمام عدلكم، نقيم الدليل، إعلاء لكلمة الحق لإثبات جرم هؤلاء، هذا ما كلفنا به رسول الله ص الله عليه وسلم وهذا ما علمنا إياه قول الحق.. ناس اندسوا بين المسلمين، استغلوا الدين للوصول لقلوب المصريين، نهبوا البيوت واستحلوا الأعراض، وهتكوا الحرمات، لا يأمنهم أحد، حلقات متواصلة من جرم جماعة الإخوان امتداد للخوارج، ألف وألف من الصفحات حملت فى طياتها جرائم لتلك العصابات".

وجاء فى مرافعة النيابة: "المتهمون علموا وتعلموا الركوع ونسوا أن لغير الله لا ركوع.. سمعوا ورددوا وتغيبت عقولهم.. غيروا الأفكار ورددوا أننا كفار.. تلك هى جماعة الإخوان.. إن مقصدنا لإقامة الدليل بالحق واليقين والدليل أدلة مادية ومعنوية".

وقال ممثل النيابة العامة: "كل جريمة من الجرائم التي سأتناولها أمام عدلكم لها أثارها على أنفس الضحايا الضحايا لا تعد وتحصى.. لا أرى جريمة أبشع من إزهاق روح الإنسان.. تعددت الأدلة على ارتكاب المتهمين لجرائمهم.. حتى ينالوا ما يستحقون من عقاب، وتعددت الأدلة المادية والمعنوية.. وقرر المتهمون فى مقهى خال من الزبائن مخططهم، فأخذ المتهم العاشر يوضح لمرافقيه سبب اجتماعهم".

وتابع ممثل النيابة العامة: "فالمتهم علاء حلمى، ثابت فى حقه تحريض أعضاء خليته من حرق لحرق لنأتى بدليل إشعال النار فى نقطة شرطة النجدة بالإسكندرية فى حقق المتهمين الرابع عشر وآخرين، فى هذه الجريمة جاءت مما قله المتهمون الأول والثانى فى التحقيقات.. سيدى الرئيس انتقل إلى جريمة التخريب العمدى للممتلكات العامة، فالتحريات أكدت تكليف المتهم الأول للمتهمين بتخريب الممتلكات العامة، فهل اكتفى المتهمون مما سفكوه من دماء، لا، إنما يريدون تخريب الدولة، فكان مخططهم قطع الكهرباء على الجمهورية بأكملها.. استهدفوا برج كهرباء بكرداسة محل الاتهام بالبند الخامس".

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.