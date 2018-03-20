النوم ليلا يساعدك على تذكر معلوماتك الدراسية







مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام، فإن الكثير من الطلاب يقومون باللجوء للسهر ليلا فى محاولة لتحصيل الكثير من المعلومات وهو الأمر الذى ثبت خطأه .

حيث كشفت العديد من الدراسات السابقة أنه يمكن إعادة تنشيط المعلومات التى حصلها الطالب خلال المذاكرة وتعزيز فهمها فى المخ أثناء النوم، وقد نقلت صحيفة الـ”ديلي ميل” البريطانية عن الدورية التى تسمى “Current Biology”، فى أحدث الدراسات العلمية أن العلماء توصلوا إلى أن نمط محدد للنشاط العصبى هو الذى يدعم عملية إعادة تنشيط الذاكرة.

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