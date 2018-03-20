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"النقض" تنظر اليوم طعن ابن البلتاجى على حبسه بتهمة التحريض على التظاهر

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:00 ص
"النقض" تنظر اليوم طعن ابن البلتاجى على حبسه بتهمة التحريض على التظاهر البلتاجى





كتبت هدى أبو بكر
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تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من دفاع أنس نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى على حكم حبسه عامين بتهمة التحريض على التظاهر.

 وكانت رفضت محكمة جنح مدينة نصر، رفضت المعارضة المقدمة من دفاع المتهم وقضت بتأييد حكم حبسه عامين بتهمة التحضير للتجمهر، والتظاهر فى يناير 2014.

 وكانت محكمة جنح مدينة نصر،  أصدرت حكمًا غيابيًا بالسجن عامين لأنس البلتاجى فى سبتمبر 2016.


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