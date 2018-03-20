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الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:04 م
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المنتدى الدولى للاتصال الحكومى يعرض قصص نجاح ملهمة لتسويق الخدمات الحكومية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:47 م
المنتدى الدولى للاتصال الحكومى يعرض قصص نجاح ملهمة لتسويق الخدمات الحكومية المنتدى الدولى للاتصال الحكومى





كتب محمد سالمان
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يستضيف المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، الذى ينظمه المركز الدولى للاتصال الحكومى، فى نسخته السابعة التى تقام يومى 28 و29 من مارس الجارى فى مركز إكسبو الشارقة، الدكتور فاهم كبريا، الرئيس التنفيذى لشركة "كوتلر إمباكت" الكندية، الذى سيتحدث فى خطابين تفاعليين عن مهارات الاتصال الحكومى، وكيفية تطويرها لمواكبة تغيرات العصر الرقمى.

 

ويعد كبريا واحداً من أبرز الشخصيات العالمية الرائدة فى مجال التسويق الاستراتيجى، وتوظيف الاتصال الحكومى لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال التعليم والتدريب، حيث يؤمن بضرورة الربط بين الأفكار المتكاملة والحلول التسويقية لمواجهة التحديات التى تواجهها المجتمعات الإنسانية، والتأثير الإيجابى على المواطنين كى يكونوا شركاء فاعلين فى الجهود التنموية التى تقوم بها الحكومات حول العالم.

1- Dr.Fahim
الدكتور فاهم كبريا

وسيلتقى المشاركون فى المنتدى مع الدكتور فاهم كبريا مرتين، حيث سيقدم خطاباً تفاعلياً بعنوان "مهارات الاتصال الحكومي" فى اليوم الأول واليوم الثانى للمنتدى، وذلك بهدف إتاحة المجال لعدد أكبر من المهتمين لمتابعة الخطاب الذى سيتضمن العديد من قصص النجاح العالمية لمؤسسات حكومية تمكنت من الوصول إلى الفئات المستهدفة من الجمهور، والتأثير عليهم، والتفاعل معهم.

وسيركز كبريا فى خطابه على أدوات ووسائل التسويق الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعى التى يمكن استخدامها فى حشد الدعم للمشاريع والمبادرات الحكومية، وزيادة الاهتمام بها من قبل الجمهور، إضافة إلى كيفية زيادة الإيرادات وتقليل التكاليف فى حملات الاتصال الحكومي، كما سيعرض وجهة نظره فيما يتعلق بأهمية تبنى التقنيات المعاصرة والتكنولوجيا المتقدمة فى حكومات المستقبل.

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صورة سابقة من المنتدى 

ومن المتوقع أن تشهد الدورة السابعة من المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، الذى ينظمه المركز الدولى للاتصال الحكومى التابع للمكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، حضور نحو 3000 مشارك من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الحكوميين إلى جانب قادة الفكر ورؤساء ومدراء المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى ومراكز الدراسات والبحوث والإعلاميين وطلبة كليات الاتصال والإعلام من مختلف الجامعات والمعاهد فى دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من المشاركين الآخرين من عدد كبير من دول العالم.

 

 

 

 


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