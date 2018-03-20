المعمل الكيماوى يفحص مادة تشبه الهيروين سقط بها عاطل فى الحوامدية







كتب أحمد الجعفرى

يفحص رجال المعمل الكيماوى بالجيزة مادة سقط بها عاطل وتشبه الهيروين، وذلك للتأكد من أنها مخدرات قبل كتابة تقرير واف عنها؛ وتسليمه للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات مع المتهم.

وكشفت التحقيقات، عن أن رجال الشرطة ألقوا القبض على المتهم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وبمناقشته اعترف بحيازتها لها بقصد الاتجار، فقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تقرير بطبيعة المضبوطات وتحريات المباحث.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الحوامدية باتجار عاطل فى المواد المخدرة، وبإعداد كمين ألقت قوة القبض عليه، وحررت له المحضر اللازم وباشرت معه النيابة التحقيق.