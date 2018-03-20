المشدد 7 سنوات لـثلاثة متهمين فى "أحداث عنف العياط"







كتب إيهاب المهندس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العياط"، والتى وقعت فى أغسطس 2013.

صدر الحكم عضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور، والمتهمين هم رضا عبد الهادى عبد الجليل و رمضان صلاح يحى وشعبان رمضان كامل.

كانت محكمة الجنايات، أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على المتهمين الـ 3 بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهما بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية والشروع فى قتل رجال الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.